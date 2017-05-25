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Вячеслав Фетисов: У сборной России проявляется комплекс канадцев

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира против Канады.

«Для того чтобы назвать поражение тренерским, нужно было быть в раздевалке и слышать, какая установка давалась. Мы там не были, поэтому ничего утверждать не можем. Но иногда такие поражения порождают комплексы у тренеров. Это такая вещь, которую необходимо учитывать. Поражения - очень болезненная вещь. Вы же видите, как складывается в последние годы. Только преодолели комплекс финнов, порожденный предыдущим тренерским штабом, теперь появляется комплекс канадцев», - цитирует Фетисова «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира прошел с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место команду Финляндии со счетом 5:3.

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