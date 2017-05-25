Сегодня сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций

В четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.

Первыми к отелю «Шератон» прибыли вратарь «Уфы» Александр Беленов, полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, хавбек «Ростова» Александр Ерохин и полузащитник «Спартака» Александр Самедов. Сбор в отеле будет проходить до 13 часов.

В 16.30 мск на стадионе «Арена Химки» состоится открытая тренировка команды, новости с которой будет передавать корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян.

Напомним, что матч с Венгрией пройдет в Будапеште 5 июня, а игра с Чили в Москва 9-го.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.