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Сегодня сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций

Руслан Абушкин, Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.

Первыми к отелю «Шератон» прибыли вратарь «Уфы» Александр Беленов, полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, хавбек «Ростова» Александр Ерохин и полузащитник «Спартака» Александр Самедов. Сбор в отеле будет проходить до 13 часов.

В 16.30 мск на стадионе «Арена Химки» состоится открытая тренировка команды, новости с которой будет передавать корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян.

Напомним, что матч с Венгрией пройдет в Будапеште 5 июня, а игра с Чили в Москва 9-го. 

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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