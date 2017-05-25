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Моуринью отказался отвечать на вопрос о трансфере Гризманна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщают СМИ, грядущим летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнит форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

Отмечается, что сумма трансфера составит 86 млн фунтов, а зарплата француза составит 14 млн евро за сезон. Однако, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью не подтвердил эту информацию.

«Не хочу говорить о Гризманне, потому что это было бы неуважительно к его клубу. Я сам не люблю, когда кто-то обсуждает моих игроков.

Победа в Лиге Европы? Это многое значит для нас. Мы вышли в Лигу чемпионов и выиграли титул, которого еще не было у «МЮ». Вы сами знаете, что «Юнайтед», как клуб, почитается всеми, однако, команда за последние два года пережила настоящий кризис. Мы строим новый «Манчестер» и лучшего способа сделать это, чем побеждать, просто нет. 

Да, мы возвращаемся в Лигу чемпионов, но не как фавориты. В любом случае, это лучше, чем занять третье или четвертое место в АПЛ», – цитирует португальца Bein Sports.

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