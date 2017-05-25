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Виталий Смирнов: Продолжу работу в НОАК

Источник:  ТАССКомментарии

Виталий Смирнов продолжит возглавлять Независимую общественную антидопинговую комиссию, сообщает ТАСС.

«Я, безусловно, продолжу свою работу. Что касается ее состава, то нам еще предстоит подумать над этим вопросом, над структурой комиссии. Надо понять, кто захочет продолжить работу, а кому она уже будет в тягость. Вместе с тем у нас есть четкое представление о том, кто чем должен заниматься», - сказал Смирнов.

НОАК была создана в июле 2016 года по предложению президента РФ Владимира Путина.

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