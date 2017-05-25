Генрих Мхитарян: В эпизоде с голом меня не должно было быть в штрафной
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал свой гол, забитый в ворота «Аякса» в финале Лиги Европы.
«Честно говоря, меня там вообще не должно было быть. Я должен был играть на подборе. Но поскольку к тому моменту у меня уже была карточка, Эррера сказал, что будет лучше, если я сыграю перед голкипером. Я увидел мяч, поднял ногу и забил такой классный гол», - рассказал Мхитарян в интервью ФИФА.
Напомним, «МЮ» в финальном матче Лиги Европы победил «Аякс» со счетом 2:0.
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция