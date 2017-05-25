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Глушаков прибыл в расположение сборной России

Руслан Абушкин, Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.

Лучший игрок сезона РФПЛ капитан «Спартака» Денис Глушаков прибыл в расположение сборной. Но с парадного входа в отель «Шератон» он не заходил. 

К приезду основной массы игроков начинается дождь. Возможно, и тренировка пройдет под весенним дождем. 

В 16.30 мск на стадионе «Арена Химки» состоится открытая тренировка команды, новости с которой будет передавать корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян.

Напомним, что матч с Венгрией пройдет в Будапеште 5 июня, а игра с Чили в Москва 9-го. 

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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