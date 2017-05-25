Глушаков прибыл в расположение сборной России

В четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.

Лучший игрок сезона РФПЛ капитан «Спартака» Денис Глушаков прибыл в расположение сборной. Но с парадного входа в отель «Шератон» он не заходил.

К приезду основной массы игроков начинается дождь. Возможно, и тренировка пройдет под весенним дождем.

В 16.30 мск на стадионе «Арена Химки» состоится открытая тренировка команды, новости с которой будет передавать корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян.



Напомним, что матч с Венгрией пройдет в Будапеште 5 июня, а игра с Чили в Москва 9-го.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.