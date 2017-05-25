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Марсело Диас: Сборная Чили хочет выиграть Кубок конфедераций

Источник:  La NacionКомментарии

Полузащитник «Сельты» и сборной Чили Марсело Диас поделился ожиданиями от участия в Кубке конфедераций.

- Играть на Кубке конференций - это большая ответственность. Многие команды, например, Германия, сыграют альтернативным составом. Мы хотим выиграть Кубок, поэтому в сборной те игроки, которые вызываются в нее всегда. Нас считают фаворитами? Мы никогда не считаем, что дело в шляпе. Люди считают нас фаворитами, и мы хотим полностью отдаваться игре, тренировкам и получать удовольствие на поле. Но нас не волнует, что говорят о нас, приводит слова Диаса La Nacion.

МВД России согласовало с ФИФА вопрос о продаже пива на Кубке конфедераций

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.  

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