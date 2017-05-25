Бывший тренер Ким Кардашьян вошел в тренерский штаб «Лейкерс»
Специалист Гуннар Петерсон вошел в тренерский штаб клуба НБА «Лос-Анжелес Лейкерс», где будет заниматься физической подготовкой игроков.
«Петерсон будет заниматься разработкой и реализацией программы по повышению силы и улучшению физической формы баскетболистов клуба, которая должна позволить игрокам выступать на высоком уровне на протяжении всего сезона», - сообщает официальный сайт «Лейкерс».
Ранее Петерсон работал личным тренером Мэджика Джонсона, а также ряда знаменитостей, таких как Ким Кардашьян, Дуэйн Джонсон, Кейт Бекинсейл и Дженнифер Лопес.
Также в составе калифорнийского клуба выступает российский баскетболист Тимофей Мозгов.
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