Бывший тренер Ким Кардашьян вошел в тренерский штаб «Лейкерс»

Специалист Гуннар Петерсон вошел в тренерский штаб клуба НБА «Лос-Анжелес Лейкерс», где будет заниматься физической подготовкой игроков.

«Петерсон будет заниматься разработкой и реализацией программы по повышению силы и улучшению физической формы баскетболистов клуба, которая должна позволить игрокам выступать на высоком уровне на протяжении всего сезона», - сообщает официальный сайт «Лейкерс».

Ранее Петерсон работал личным тренером Мэджика Джонсона, а также ряда знаменитостей, таких как Ким Кардашьян, Дуэйн Джонсон, Кейт Бекинсейл и Дженнифер Лопес.

Также в составе калифорнийского клуба выступает российский баскетболист Тимофей Мозгов.