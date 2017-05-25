«Авангард» подписал контракт с Сундстремом

Хоккейный клуб «Авангард» заключил двухлетний контракт со шведским центрфорвардом Юханом Сундстремом.

В прошлом сезоне 24-летний Сундстрем (190 см / 93 кг) играл за «Фрелунду» из шведской лиги. Набрал 39 (13+26) очков в 54 матчах при полезности «+6».

Сундстрем был задрафтован клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в 2011 году во втором раунде под №50. Всего в различных лигах сыграл 496 матчей, забросил 109 шайб, сделал 146 передач, набрал 272 минуты штрафа, имея показатель полезности «+24».

«Мы продолжаем укреплять центральную ось нападения, – заявил официальному сайту клуба генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев. – Сундстрем на данный момент – один из самых перспективных центральных нападающих на европейском рынке. Он молод, агрессивен, быстр, обладает отличным видением площадки. Может решить эпизод броском либо отдать шайбу партнеру и без всяких сомнений идти под ворота. Важно, что Юхан достаточно универсален, он может сыграть на фланге, что открывает перед тренерским штабом новые возможности использования сильных качеств этого хоккеиста».