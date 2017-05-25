Талалаев признан лучшим тренером ФНЛ в мае

Губернатор Самарской области: Для «Крыльев» не может быть другой задачи, кроме возвращения в РФПЛ

Состоялась встреча Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с руководством футбольного клуба «Крылья Советов», участие в которой приняли министр спорта Самары, председатель Совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков, генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, финансовый директор клуба Игорь Поваров.