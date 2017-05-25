Талалаев признан лучшим тренером ФНЛ в мае
Наставник «Томбова» Андрей Талалаев признан лучшим тренером ФНЛ по итогам минувшего месяца. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Напомним, в мае команда российского специалиста одержала две победы в четырех матчах и дважды сыграла вничью.
Отмечается, что лучшим тренером по версии болельщиков стал рулевой «Балтики» Игорь Черевченко, набравший 31,3% голосов. На второй строчке расположился наставник «Зенита-2» Владислав Радимов (15,6%), а третье место осталось за тренером «Енисея» Андреем Тихоновым (15,3%).
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