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Талалаев признан лучшим тренером ФНЛ в мае

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Наставник «Томбова» Андрей Талалаев признан лучшим тренером ФНЛ по итогам минувшего месяца. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, в мае команда российского специалиста одержала две победы в четырех матчах и дважды сыграла вничью.

Отмечается, что лучшим тренером по версии болельщиков стал рулевой «Балтики» Игорь Черевченко, набравший 31,3% голосов. На второй строчке расположился наставник «Зенита-2» Владислав Радимов (15,6%), а третье место осталось за тренером «Енисея» Андреем Тихоновым (15,3%).

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