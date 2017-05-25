«СКА-Хабаровск» – «Оренбург». Стартовые составы
Стали известные стартовые составы на переходной матч между «СКА-Хабаровском» и «Оренбургом».
Отметим, что хозяева поля претендуют на выход в РФПЛ, а гости на то, чтобы остаться в высшей лиге.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Карасев, Лескано, Астафьев, Микуцкис.
Запасные: Криворучко, Киреев, Иванов, Калинский, Друзин, Плетин, Кобляко.
«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев, Парняков, Малых, Нехайчик, Афонин, Благо, Лобжанидзе, Ойеволе.
Запасные: Абакумов, Хунич, Саная, Бреев, Коронов, Бардачев, Попович.
Напомним, матч стартует в 12.00 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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