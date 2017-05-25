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Кирилл Фастовский: Я был против исключения «Металлурга» из КХЛ

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский  прокомментировал исключение новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.

- Насколько плохо, что «Металлург» исключили из состава из КХЛ? Какие плюсы и минусы?
- Этот вопрос сложный. Его невозможно рассказать в двух словах. Ведь совет директоров и перед этим правление КХЛ обсуждали этот вопрос больше часа. Это достаточно сложная тема - исключение «Металлурга» из КХЛ это следствие, а не причина. Это следствие, выработанное концепцией развития лиги. Я был против исключения «Металлурга». Но не по причине того, что это Новокузнецк. Мне просто казалось, что клуб должен быть предупреждён о том, что к нему будут применены определённые санкции, принято какое-то решение на основании тех или иных моментов, - приводит слова Фастовского «БИЗНЕС Online». - Вам даётся сезон, вы играете в КХЛ, и всё замечательно, но вы должны понимать, что если вы будете считать, что КХЛ будет работать по олимпийскому принципу (главное это не победа, а участие), то, к сожалению, вас ждёт….Вот как я себе представлял формулирование этой задачи. Но поскольку и время ограниченно, и не можем мы так медленно двигаться, было всё-таки принято такое решение. Оно было принято большинством голосов, и я голосовал против по этой причине.  Но на самом деле должны быть клубы, который ставят перед собой задачу как минимум попадания в плей-офф, иначе что это за профессиональная лига? Никто же не спорит, что «Металлург» последний клуб по очень многим показателям. Но нельзя убивать, не дав шанса.

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