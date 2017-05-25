Иванов остался недоволен игрой «Урала» против «Уфы» в заключительном туре РФПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги минувшего сезона, а также прокомментировал игру с «Уфой» в заключительном туре чемпионата России (0:1).
Напомним, клуб из Екатеринбурга занял 11-е место в РФПЛ, а также вышел в финал Кубка страны.
«Главное, что остались – задачу выполнили. В последнем матче чемпионата команда знала, что вниз не опустится и вверх не поднимется. Мне игра не понравилась. Вряд ли она понравилась и нашим болельщикам, и болельщикам «Уфы». Игра получилась незапоминающейся, это плохо, потому что болельщики должны запоминать последнюю игру и ждать новый сезон», – приводит слова Иванова Znak со ссылкой на на «ОТВ».
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