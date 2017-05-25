Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей- : -Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Замена газона на арене «Санкт-Петербург» обойдется в 3 млн рублей

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал о стоимости замены газона на арене «Санкт-Петербург».

- С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы - до 3 млн рублей, - приводит слова Кириллова ТАСС.

Напомним, на новом стадионе в Санкт-Петербурге сняли газон.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что для стадиона зарезервировано два натуральных рулонных газона. Он отмечал, что решение о сохранении старого газона и его полной прошивке укрепляющими нитями или замене поля должно быть принято до 31 мая. Оба варианта согласованы с ФИФА.

Матч открытия Кубка конфедераций пройдет в Петербурге 17 июня, в нем встретятся сборные России и Новой Зеландии. Также на арене состоятся еще два матча групповой стадии и финал турнира. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сегодня сборная России начинает подготовку к Кубку конфедерацийВ четверг сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.МВД России согласовало с ФИФА вопрос о продаже пива на Кубке конфедерацийМинистерство внутренних дел Российской Федерации согласовало продажу пива в местах проведения матчей Кубка конфедераций.Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Капитан «Амкара» Занев вызван в сборную Болгарии на матч против БелоруссииКапитан «Амкара» Петар Занев вызван в национальную сборную Болгарии на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года против Белоруссии.Глушаков пошутил над «Зенитом», опубликовав коллаж с изображением поля стадиона «Санкт-Петербург»Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков пошутил над санкт-петербургским «Зенитом», опубликовав на странице в социальной сети Twitter коллаж со своим изображением на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург».Анастасия Мыскина стала послом ЧМ-2018 от СамарыСегодня в здании правительства Самарской области состоялась официальная церемония подписания соглашения с известной в прошлом теннисисткой Анастасией Мыскиной в качестве посла Самары на чемпионате мира по футболу-2018.Ринат Билялетдинов: Сборной России на Кубке конфедераций должен помочь настройРинат Билялетдинов: Сборной России на Кубке конфедераций должен помочь настройИзвестный футбольный тренер рассказал «Советскому спорту» о своих ожиданиях от Кубка конфедераций.Для кого строим? Лишь на 5 аренах ЧМ-2018 из 12 будут играть клубы премьер-лигиДля кого строим? Лишь на 5 аренах ЧМ-2018 из 12 будут играть клубы премьер-лигиПосле вылета «Крыльев советов» в ФНЛ, в премьер-лиге осталось лишь пять клубов, которые будут играть на аренах ЧМ-2018.Голкипер сборной Мексики Корона не сыграет на Кубке конфедерацийИз-за травмы колена вратарь сборной Мексики Хесус Корона не сможет принять участие в Кубке конфедераций.Эдуард Соболь: Задача сборной Украины – попасть на ЧМ-2018. Остальное решать не намЗащитник «Зари» и сборной Украины Эдуард Соболь ответил на вопрос, стоит ли сборной Украины выступать на ЧМ-2018 в случае попадания туда.Полный отказ от легионеров в футболе, очередной гол Малкина и большое интервью Карпина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Как обидели Карреру и кого хочет подписать «Спартак» в это окно (видео)Как обидели Карреру и кого хочет подписать «Спартак» в это окно (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Владимир Путин: Мы рады, что президент ФИФА позитивно воспринимает то, как Россия готовится к чемпионату мира и Кубку конфедерацийПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино рассказал о подготовке России к чемпионату мира и Кубку конфедераций.Джанни Инфантино: Очень важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футболаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своих впечатлениях от посещения стадиона и школы-интерната «Краснодара».РФС разрешил Габулову прибыть в сборную после переходных игрРоссийский футбольный союз (РФС) разрешил вратарю тульского «Арсенала» Владимиру Габулову приехать в расположение национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций после переходных матчей клуба за право сохранить прописку в РФПЛ, сообщает «Тульский футбол».«Советский спорт» разыгрывает билеты на Кубок конфедераций!Публичная страница «Советского спорта» Вконтакте разыгрывает билеты на главное футбольное событие этого лета – Кубок конфедераций.Владимир Путин: Россия проведет Кубок конфедераций и ЧМ-2018 по футболу на высочайшем уровнеПрезидент России Владимир Путин на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино отметил, что российская сторона во время проведения Кубка Конфедераций и чемпионата мира создаст все необходимые условия для любителей футбола и для спортсменов.Денис Глушаков: Матч с португальцами – особенныйКапитан московского «Спартак» и игрок сборной России Денис Глушаков сказал, что матч с командой Португалии станет для него особенным.Джорджевич и Мак вызваны в национальные командыФутболисты «Зенита» Лука Джорджевич и Роберт Мак вошли в списки игроков, вызванных в расположение сборных Черногории и Словакии.Лерой Сане не сыграет на Кубке конфедерацийПолузащитник сборной Германии и «Манчестер Сити» Лерой Сане не сыграет на Кубке конфедераций-2017 в России из-за операции на носу, сообщает Немецкий Футбольный Союз.
Хоккей
«Барыс» подписал новые соглашения с защитником Липиным и форвардом Савицким
Футбол
Александр Мостовой: Почему не играет Шатов? В матче со «Спартаком» он сделал больше, чем весь «Зенит»
Футбол
«Арсенал» вступил в борьбу за Азара
Хоккей
Вячеслав Фетисов: Жалко жителей Новокузнецка. Это хоккейный центр, который дал миру не одного игрока высокого класса
все новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском островекалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости