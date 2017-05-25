Замена газона на арене «Санкт-Петербург» обойдется в 3 млн рублей

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал о стоимости замены газона на арене «Санкт-Петербург».

- С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы - до 3 млн рублей, - приводит слова Кириллова ТАСС.

Напомним, на новом стадионе в Санкт-Петербурге сняли газон.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что для стадиона зарезервировано два натуральных рулонных газона. Он отмечал, что решение о сохранении старого газона и его полной прошивке укрепляющими нитями или замене поля должно быть принято до 31 мая. Оба варианта согласованы с ФИФА.

Матч открытия Кубка конфедераций пройдет в Петербурге 17 июня, в нем встретятся сборные России и Новой Зеландии. Также на арене состоятся еще два матча групповой стадии и финал турнира.