«Спартак» летом проведет сбор в Австрии

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», красно-белые грядущим летом проведут один зарубежный сбор, который стартует 24 июня и продлится две недели.

Отмечается, что столичный клуб будет тренироваться в Филлахе (Австрия), как и год назад.

Напомним, в минувшем сезоне команда Массимо Карреры выиграла чемпионат России в первые за 16 лет и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, а в июле «Спартак» сыграет против московского «Локомотива» за Суперкубок страны.