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Жером Боатенг: Я остаюсь в «Баварии»

Источник:  Sport BildКомментарии

Игрок мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг заявил, что не намерен в ближайшее время менять клубную прописку.

«Я не планирую покидать «Баварию». Я говорю, что в мире есть лишь несколько клубов, которые обладают такой же силой и традицией, как «Бавария». Я играл не так часто, как мне хотелось бы. И нормально, что ты не чувствуешь себя абсолютно счастливым человеком. Но мне мешали и травмы. Теперь я использую отпуск, чтобы к старту предсезонной подготовки быть в надлежащем состоянии», — сказал Боатенг в интервью Sport Bild.

В прошедшем сезоне Боатенг принял участие в 21 матче и отдал одну результативную передачу.

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