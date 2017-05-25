Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей- : -Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Эвертон» пытается сохранить Баркли за счет высокого ценника

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Эвертона» не оставляет попыток сохранить в рядах команды полузащитника сборной Англии Росса Баркли.

Как сообщает Daily Mirror, мерсисайдский клуб готов отпустить хавбека этим летом не меньше, чем за 50 млн фунтов. Отмечается, что таким образом «ириски» пытаются отбить интерес к футболисту со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Баркли отказался продлевать контракт с клубом. Не исключено, что он останется в Ливерпуле на следующий сезон, чтобы отработать свой контракт, который истекает летом 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Банега может стать частью сделки по трансферу Ди Марии в «Интер»Миланский «Интер» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает Tuttosport.Перейдет ли Миранчук в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли Миранчук в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Тотти может продолжить карьеру в чемпионате ИталииКлуб итальянской Серии А, название которого остается пока неизвестным, предложил однолетний контракт Франческо Тотти, сообщает La Gazzetta dello Sport.Что неприличное предложили Златану? Детали победы «МЮ», которых вы не заметилиЧто неприличное предложили Златану? Детали победы «МЮ», которых вы не заметилиВ уникальный день для Ибры с ним и с командой Моуринью происходило много любопытного.Генрих Мхитарян: В эпизоде с голом меня не должно было быть в штрафнойПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал свой гол, забитый в ворота «Аякса» в финале Лиги Европы.Моуринью отказался отвечать на вопрос о трансфере ГризманнаКак сообщают СМИ, грядущим летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнит форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.Поль Погба: Многие говорят про неудачный сезон «МЮ», но мы выиграли три трофеяПоль Погба: Многие говорят про неудачный сезон «МЮ», но мы выиграли три трофеяИгроки «Манчестер Юнайтед» поделились эмоциями после финала Лиги Европы с «Аяксом».Андер Эррера может перейти в «Барселону»Как сообщает Sport.es, будущий наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде уже начал планировать приобретения клуба в летнее трансферное окно.Мората дал согласие на переход в «Милан»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората, ранее выступавший за «Ювентус», решил вернуться в чемпионат Италии.«Арсенал» вступил в борьбу за АзараПолузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Jeunes Footeux.Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото)Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото)Великий английский стадион «Уэмбли» отметил 10-летие открытия после реконструкции.Трансфер Гризманна в «МЮ» составит 86 млн фунтовФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Metro.«Это самый важный трофей в моей карьере». Моуринью подвел итоги сезона«Это самый важный трофей в моей карьере». Моуринью подвел итоги сезонаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0).«Мхитарян обещал приехать в Москву!» – Арустамян и КО – о финале Лиги Европы«Мхитарян обещал приехать в Москву!» – Арустамян и КО – о финале Лиги Европы«Советский спорт» приводит самые яркие высказывания по финалу Лиги Европы в Стокгольме.Видео дня: 100 тысяч болельщиков собралось в центре Амстердама для просмотра финала ЛЕОколо сотни тысяч болельщики «Аякса» собралось на центральной площади Амстердама для просмотра матча финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2).Жозе Моуринью: Случившееся со Златаном – это большая несправедливостьГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму форвард Златана Ибрагимовича, который пропустил финал Лиги Европы против «Аякса» (2:0).Дави Классен: Мы просто были недостаточно хорошиПолузащитник «Аякса» Дави Классен прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги Европы.Генрих Мхитарян: Посвящаю победу в ЛЕ всем армянамПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Гених Мхитарян поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Андер Эррера: Хотим посвятить этот трофей жертвам терактаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эрреа прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Петер Бос: Мне казалось, что игра была скучнойГлавный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги Европы.
Футбол
Замена газона на арене «Санкт-Петербург» обойдется в 3 млн рублей
Футбол
Гаттузо возглавит молодежную команду «Милана»
Футбол
Моуринью отказался отвечать на вопрос о трансфере Гризманна
Футбол
МВД России согласовало с ФИФА вопрос о продаже пива на Кубке конфедераций
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Росс Баркли
Росс Баркливсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы