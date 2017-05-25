«Эвертон» пытается сохранить Баркли за счет высокого ценника

Руководство «Эвертона» не оставляет попыток сохранить в рядах команды полузащитника сборной Англии Росса Баркли.

Как сообщает Daily Mirror, мерсисайдский клуб готов отпустить хавбека этим летом не меньше, чем за 50 млн фунтов. Отмечается, что таким образом «ириски» пытаются отбить интерес к футболисту со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Баркли отказался продлевать контракт с клубом. Не исключено, что он останется в Ливерпуле на следующий сезон, чтобы отработать свой контракт, который истекает летом 2018 года.