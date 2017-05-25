Григорий Иванов: Матч с «Зенитом» выбил «Урал» из колеи

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал концовку сезона в исполнении своей команды.

«Тот легендарный матч с «Зенитом» действительно подкосил команду. Мы шли хорошо, и этот матч нас надломил, и это сто процентов, потому что мы не должны были проигрывать. Ну все, наверное, помнят этот матч. Нам и в следующей игре не хватило удаленных игроков со «Спартаком». Ведь «Спартак» ничего такого хорошего не показал. Да, они чемпионы, и заслуженно ими стали, на мой взгляд, но в игре со «Спартаком» мы могли взять очки, если бы ведущие наши футболисты играли. Вот после «Зенита» все и началось, после этого матча команда выглядела опустошенной», – приводит слова Иванова «Газета.ру» со ссылкой на передачу «Урал. Третий тайм» на ОТВ.

Напомним, клуб из Екатеринбурга занял 11-е место в РФПЛ, а также вышел в финал Кубка страны.