Мэр Новокузнецка: Зиновьев не смог попасть в кабинет Чернышенко и стоял под дверью

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов прокомментировал решение совета директоров КХЛ об исключении новокузнецкого «Металлурга» из лиги.

«Это решение меня разочаровало. Во-первых, не были услышаны наши доводы, во-вторых, не были рассмотрены другие альтернативные варианты. Мы будем разбираться с руководством «Металлурга», которое допустило эту ситуацию и начало ее решать, когда все было практически предрешено.

Такой директор, как Зиновьев, мне не нужен – у него там какие-то межличностные отношения с Чернышенко, благодаря которым он не мог попасть к нему в кабинет, стоял под дверью», – приводит слова Кузнецова RT со ссылкой на NK-TV.