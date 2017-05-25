Тотти может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Клуб итальянской серии а, название которого остается пока неизвестным, предложил однолетний контракт Франческо Тотти, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее спортивный директор «Ромы» Рамон Вердехо сказал, что Тотти по окончанию сезона повесит бутсы на гвоздь и приступит к работе в структуре клуба. Отметим, что сам Тотти официальных заявлений о завершении карьеры пока не делал.

Тотти выступает в составе «Ромы» с 1993 года, провел более 700 матчей и забил более 300 мячей. В прошедшем сезоне Тотти сыграл 27 встреч и отличился тремя голами.