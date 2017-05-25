РФПЛ поздравила «Зенит» с 92-летием

Сегодня, 25 мая, футбольному клубу «Зенит» исполняется 92 года. Соответствующее поздравление было опубликовано на официальном сайте РФПЛ.

Напомним, питерский клуб был основан 25 мая 1925 года на Ленинградском металлическом заводе. Сине-бело-голубые преодолели за это время путь от заводского коллектива физкультуры до одного из самых известных клубов Европы.

«Зенит» – один из самых титулованных клубов России, на его счету 17 трофеев, в том числе 5 чемпионских кубков, Кубок премьер-лиги, 4 Кубка и 5 Суперкубков страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.