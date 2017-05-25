В Москве простились с Владимиром Перетуриным
В Москве прошла церемония прощания со спортивным комментатором Владимиром Перетуриным.
Панихида состоялась в больнице №29 в Лефортово. Ее посетили вице-президент РФС
Никита Симонян, бывшие игроки «Спартака» Сергей Шавло и Александр Мирзоян. Было
прочитано письмо с соболезнованиями от минстра спорта Павла Колобкова, траурный
венок отправило московское «Динамо». Перетурин
будет похоронен на Донском кладбище Москвы.
Перетурин скончался 22 мая. Комментатор известен любителям футбола по работе на центральном телевидении, освещению Олимпийских игр, а также телепередаче «Футбольное обозрение», которая выходила и на сайте «Советского спорта».
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