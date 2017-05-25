В Москве простились с Владимиром Перетуриным

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Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни Известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-году жизни, сообщает «Р-Спорт».

Жена Владимира Перетурина: Врачи пытались поставить мужа на ноги, но все впустую Спортивный комментатор, экс-ведущий программы «Футбольное обозрение» Владимир Перетурин перенес два инсульта и прикован к постели. О состоянии здоровья Перетурина рассказала его жена Ольга.

Владимир Перетурин: Кокорину и Мамаеву нужно платить 50 000 рублей в месяц Спортивный комментатор, экс-ведущий программы «Футбольное обозрение» Владимир Перетурин прокомментировал скандальную вечеринку Александра Кокорина и Павла Мамаев в Монте-Карло после Евро-2016. Он считает, что в России футболисты получают слишком высокие зарплаты.

Владимир Перетурин: «Динамо» через год вернется в РФПЛ. Из этого состава никто не нужен Напомним, что московское «Динамо» проиграло «Зениту» (0:3) в заключительном, 30- туре чемпионата России.

Выбери лучшего футбольного комментатора в истории российского телевидения (голосование) Портал SOVSPORT.RU предлагает своим пользователям выбрать лучшего российского футбольного комментатора.

Владимир Перетурин: Нашей сборной только у Фарерских островов выигрывать! Вчера в Химках сборная России сыграла вничью (0:0) с Казахстаном. Впечатлением о матче делится телекомментатор Владимир Перетурин.

Владимир Перетурин: На поле должно быть не больше трех легионеров После того, как министр спорта России Виталий Мутко высказался за отмену нового, утвержденного РФС формат лимита на иностранных игроков (система «10+15»: 10 иностранцев и 15 россиян в заявке на сезон), свое мнение на этот счет высказал известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин.

Владимир Перетурин: Помню, как болельщики несли портфель Стрельцова на стадион В декабре закончились съемки сериала «В созвездии Стрельца» про футболиста Эдуарда Стрельцова. В связи с этим известный телекомментатор Владимир Перетурин рассказал sovsport.ru о своих встречах с легендарным футболистом.

Владимир Перетурин: Где будут набирать игровую практику игроки нашей сборной? Вчера питерский «Зенит» проиграл на своем поле матч лиги чемпионов «Байеру» - 1:2. Телекоментатор Владимир Перетурин, исходя из виденого, оценивает проект нового формата лимита на легионеров «10+15».

Владимир Перетурин: Капелло — плохой тренер. Думаю, Бышовец справился бы лучше Главный тренер сборной России Фабио Капелло не справился со своей работой. Такую точку зрения высказал спортивный комментатор Владимир Перетурин, который также считает, что Капелло мог бы заменить Анатолий Бышовец.

Владимир Перетурин: России нужно срочно отказаться от проведения чемпионата мира Россия должна отказаться от проведения чемпионата мира по футболу в 2016 году. В этом уверен спортивный комментатор Владимир Перетурин.