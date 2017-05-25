Кирилл Капризов – об исключении «Кузни» из КХЛ: Как так?!

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов высказал свое негодование исключением новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.

– Как так?!... – написал в своем инстаграме 20-летний нападающий, опубликовав логотип клуба.

Напомним, что Капризов является уроженцем Новокузнецка и выступал за «Металлург» с 2013 по 2016 год.

В среду президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников КХЛ в следующем сезоне сократится, так как в чемпионате не будут выступать новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак».

– Нас покидают хорватский «Медвешчак», он не подал документы, и не выступит «Кузня» – клуб оказался последним по всем параметрам нашего рейтинга, – сказал Чернышенко.