Банега может стать частью сделки по трансферу Ди Марии в «Интер»

Миланский «Интер» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает Tuttosport.

Согласно источнику, клуб из серии А готов задействовать в его переходе хавбека сборной Аргентины Эвера Банегу, с которым наставник «ПСЖ» Унаи Эмери долгое время работал в «Севилье».

Отмечается, что французский клуб оценивает Ди Марию в 50 млн евро. «Интер» собирается сбить эту цену за счет своего игрока.

Ранее сообщалось, что Ди Мария хочет вернуться в мадридский «Реал».