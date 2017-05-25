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Банега может стать частью сделки по трансферу Ди Марии в «Интер»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Миланский «Интер» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает Tuttosport.

Согласно источнику, клуб из серии А готов задействовать в его переходе хавбека сборной Аргентины Эвера Банегу, с которым наставник «ПСЖ» Унаи Эмери долгое время работал в «Севилье».

Отмечается, что французский клуб оценивает Ди Марию в 50 млн евро. «Интер» собирается сбить эту цену за счет своего игрока.

Ранее сообщалось, что Ди Мария хочет вернуться в мадридский «Реал».

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