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Сборная России начнет подготовку к Кубку конфедераций без Габулова и Нойштедтера

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России практически в полном составе прибыла в один из подмосковных отелей.

Последним к национальной команде присоединился защитник «Ростова» Федор Кудряшов.

В расположение Станислава Черчесова прибыли 26 футболистов из 28-ми. Позже к сборной присоединятся Владимир Габулов, спасающий свой «Арсенал» от вылета в ФНЛ, и Роман Нойштедтер, которому еще предстоит игра 33-го тура чемпионата Турции за «Фенербахче» против «Трабзонспора».

В 16.30 мск на стадионе «Арена Химки» состоится открытая тренировка команды.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

5 июня в Будапеште россияне сыграют в контрольном матче с Венгрией, а 9 июня – с Чили в Москва.

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