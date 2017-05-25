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Пако Алькасер: Решение перейти в «Барселону» было правильным

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард «Барселоны» Пако Алькасер, ставший игроком каталонского клуба минувшим летом, прокомментировал свое выступление за сине-гранатовых.

Напомним, в первом сезоне за «Барселону» 23-летний испанец провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

«Решение перейти в «Барселону» было правильным. Я ни о чем не жалею», – заявил нападающий, слова которого приводит Marca.

Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых планирует избавиться от игрока этим летом.

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