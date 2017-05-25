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«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «СКА-Хабаровска» разошлись миром с «Оренбургом» в первом стыковом матче (0:0).

Напомним, хозяева поля претендуют на выход в РФПЛ, а гости пытаются сохранить прописку в высшем дивизионе.

Ответный матч состоится 28 мая на домашней арене «Оренбурга».

Отметим, что сегодня в другом стыковом матче «Енисей» примет тульский «Арсенал».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Матч

СКА-Хабаровск - Оренбург - 0:0

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Микуцкис, Удалый, Димидко, Карасёв (Друзин, 71), Черевко (Плетин, 84), Астафьев, Казанков, Никифоров, Лескано (Кобялко, 76)

Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Ойеволе, Малых, Сиваков, Воробьёв (Попович, 83), Георгиев, Афонин, Нехайчик (Коронов, 76), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 77)

Предупреждения:

Микуцкис, 53; Удалый, 74 - Малых, 59

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

25 мая 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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