«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче
Футболисты «СКА-Хабаровска» разошлись миром с «Оренбургом» в первом стыковом матче (0:0).
Напомним, хозяева поля претендуют на выход в РФПЛ, а гости пытаются сохранить прописку в высшем дивизионе.
Ответный матч состоится 28 мая на домашней арене «Оренбурга».
Отметим, что сегодня в другом стыковом матче «Енисей» примет тульский «Арсенал».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
СКА-Хабаровск - Оренбург - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Микуцкис, Удалый, Димидко, Карасёв (Друзин, 71), Черевко (Плетин, 84), Астафьев, Казанков, Никифоров, Лескано (Кобялко, 76)
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Ойеволе, Малых, Сиваков, Воробьёв (Попович, 83), Георгиев, Афонин, Нехайчик (Коронов, 76), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 77)
Предупреждения:
Микуцкис, 53; Удалый, 74 - Малых, 59
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
25 мая 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция