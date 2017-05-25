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Руни пожертвовал 100 000 евро жертвам теракта в Манчестере

Источник:  Daily MailКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пожертвовал 100 000 евро в благотворительный фонд жертв теракта в Манчестере.

«Как отец я ужаснулся, что ночь для многих молодых людей может закончиться трагически. Мое сердце с теми, кто пострадал. Пожалуйста, дайте все, что вы можете», - цитирует Руни Daily Mail.

Напомним, во вторник, 23 мая, на «Манчестер Арене» произошел взрыв: более 20 человек погибло, пострадали – около 120.

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