Руни пожертвовал 100 000 евро жертвам теракта в Манчестере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пожертвовал 100 000 евро в благотворительный фонд жертв теракта в Манчестере.

«Как отец я ужаснулся, что ночь для многих молодых людей может закончиться трагически. Мое сердце с теми, кто пострадал. Пожалуйста, дайте все, что вы можете», - цитирует Руни Daily Mail.

Напомним, во вторник, 23 мая, на «Манчестер Арене» произошел взрыв: более 20 человек погибло, пострадали – около 120.