КДК РФС: Случаев расизма в российском футболе не зафиксировано
По итогам сезона 2016/2017 случаев расизма в российских футбольных лигах не выявлено, об этом сообщил ТАСС глава КДК Артур Григорьянц.
«В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано
проявлений расизма — ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это говорит о том, что в
России улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не
удивляет, но, безусловно, радует. Наш футбол прогрессирует, прогрессируют
болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата
мира», - сказал Григорьянц.
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