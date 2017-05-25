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КДК РФС: Случаев расизма в российском футболе не зафиксировано

Источник:  ТАССКомментарии

По итогам сезона 2016/2017 случаев расизма в российских футбольных лигах не выявлено, об этом сообщил ТАСС  глава КДК Артур Григорьянц.

«В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма — ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует. Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира», - сказал Григорьянц.

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