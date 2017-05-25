Генсек ВФВ: Вступление петербургского «Зенита» в Суперлигу - вероятный ход событий

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном появлении петербургского «Зенита» в Суперлиге.

- Слышали ли вы о создании волейбольного «Зенита» в Петербурге и какие есть варианты вступления этой команды в Суперлигу?

- Слышал, конечно. Думаю, что вступление команды из Петербурга в Суперлигу - вполне вероятный ход событий. Варианты будут обсуждаться на совещании команд Суперлиги, которое состоится 8 или 9 июня. Варианта два: появление вакансии и расширение лиги.

- Допускаете, что будет расширение лиги?

- Не исключаю такую возможность, - сказал Яременко корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Петербурге создадут новый волейбольный клуб под названием «Зенит», который будет включен в состав участников мужской Суперлиги.

Последним клубом из Петербурга, участвовавшем в турнире, был «Автомобилист». В сезоне-2011/12 команда заняла последнее место, вылетев в Высшую лигу «А». Сейчас в Суперлиге выступает клуб из Ленинградской области – «Динамо-ЛО».