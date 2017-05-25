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Зе Роберто стал самым возрастным автором гола в Кубке Либертадорес

Источник:  Лента.РуКомментарии

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Зе Роберто стал самым возрастным автором гола в истории Кубка Либертадорес.

Бразилец забил третий гол в ворота аргентинского «Атлетико» (3:1) в самом конце матча в возрасте 42 лет и 322 дней, сообщает «Лента.ру».

Прежний рекорд принадлежал бывшему игроку уругвайского «Пеньяроля» Оскару Агиррегараю, который отличился в возрасте 41 года и 189 дней.

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