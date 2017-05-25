Василий Карасев: «Зенит» подойдет к полуфинальным встречам с «Химками» в боевом составе

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Химок».

- К серии с «Химками» мы готовились серьезно, провели недельные сборы, много работали: я очень доволен настроем и самоотдачей ребят, которые они показали во время тренировок. Думаю, мы подойдем к полуфинальным встречам с подмосковной командой в боевом составе, ни у кого проблем со здоровьем нет, ну а все остальное покажет только игра и результат, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

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Напомним, первые полуфинальные матчи серии «Зенит» - «Химки» пройдут в Петербурге 25 и 27 мая. В другом полуфинале ЦСКА встретится с «Локомотивом-Кубанью».