Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей- : -Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Китайские клубы будут выплачивать налог за иностранных футболистов

Источник:  Газета.RuКомментарии

Убыточные китайские клубы будут обязаны выплатить налог за покупку иностранных футболистов, равный сумме трансфера.

«В интересах здорового и стабильного развития профессиональных футбольных клубов и ограничения иррациональных расходов на игроков, клубы, которые являются убыточными, должны будут выплатить сумму, равную трансферу игрока, в Фонд развития футбола Китая. Эти деньги будут использованы для развития молодых игроков и для продвижения футбола в Китае», - сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на Китайскую Футбольную Ассоциацию.

Нововведение вступает в силу с 19 июня, когда откроется новое трансферное окно. Правило коснется только тех клубов, которые являются убыточными.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футбол
РФПЛ поздравила «Зенит» с 92-летием
Футбол
Тотти может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Хоккей
Мэр Новокузнецка: Зиновьев не смог попасть в кабинет Чернышенко и стоял под дверью
Футбол
«Спартак» летом проведет сбор в Австрии
все новости