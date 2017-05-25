Китайские клубы будут выплачивать налог за иностранных футболистов

Убыточные китайские клубы будут обязаны выплатить налог за покупку иностранных футболистов, равный сумме трансфера.

«В интересах здорового и стабильного развития профессиональных футбольных клубов и ограничения иррациональных расходов на игроков, клубы, которые являются убыточными, должны будут выплатить сумму, равную трансферу игрока, в Фонд развития футбола Китая. Эти деньги будут использованы для развития молодых игроков и для продвижения футбола в Китае», - сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на Китайскую Футбольную Ассоциацию.



Нововведение вступает в силу с 19 июня, когда откроется новое трансферное окно. Правило коснется только тех клубов, которые являются убыточными.