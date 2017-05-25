Григорий Мещеряков: вопрос о будущем Семина на заседании совета директоров ставиться не будет
Заседание совета директоров московского «Локомотива» состоится в начале июня, вопрос о будущем главного тренера команды Юрия Семина на повестке дня не стоит, сообщил агентству «Р-Спорт» председатель совета Анатолий Мещеряков.
«Совет директоров состоится в самом начале июня, ранее заседаний не планировалось. На повестке один вопрос – итоги сезона. Никаких кадровых во»Совет директоров состоится в самом начале июня, ранее заседаний не планировалось. На повестке один вопрос – итоги сезона. Никаких кадровых вопросов совет директоров рассматривать не будет, так как данные вопросы находятся в компетенции менеджмента клуба», - сказал Мещеряков.
«Локомотив» в прошедшем сезоне РФПЛ занял восьмое место и выиграл кубок России.
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