Роналду и Нету вошли в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций
Сегодня тренерский штаб сборной Португалии огласил список игроков, которые отправятся на Кубок конфедераций в России.
Отметим, что хавбек мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш не вошел в заявку национальной сборной.
Вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба – «Спортинг»), Жозе Са («Порту»);
Защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д, Германия);
Полузащитники: Адриани Силва («Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона»), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер»), Жоау Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика»), Виллиам Карвалью («Спортинг»);
Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернарду Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).
Напомним, на Кубке Конфедераций Португалия сыграет в группе А вместе с Мексикой (18 июня), Россией (21 июня) и Новой Зеландией (24 июня).