Евгений Корнюхин: «МЮ» в финале победил заслуженно
Бывший вратарь «Зенита» и «Торпедо» Евгений Корнюхин прокомментировал
финальный матч Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» со счетом 2:0.
- Вам понравился главный матч Лиги Европы?
- Финал получился не самым ярким и зрелищным. Да, «Манчестер» забил два мяча, но, честно говоря, мне «Аякс» понравился больше.
- Насколько счет соответствовал игре?
- «Манчестер» сыграл, как и было запланировано. Моуринью построил свою тактику, которая себя полностью оправдала, и это справедливо было отражено на табло. Но амстердамский клуб играл ярче, и лично мне это больше импонирует. «МЮ» был прагматичным, возможно не столь зрелищным, однако добился нужного результата.
- Что можно сказать про перспективы «Аякса» в следующем
сезоне?
- Тут все сложно. Уже и тренер клуба высказывал предположение, что распродадут игроков, поэтому сложно загадывать. Мое мнение заключается в том, что на фоне финала спрос на игроков «Аякса» повысится, и не факт, что команду в этом виде сохранят. Все будет зависеть от межсезонья. Конечно, амстердамский клуб славится тем, что умеет растить молодых, и остается надеяться, что в случае расставания с ключевыми игроками на их смену придут исполнители не хуже. Во всяком случае, такое в истории команды уже было и не раз, - приводит слова Корнюхина «Газета.ру».
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция