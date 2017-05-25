Евгений Корнюхин: «МЮ» в финале победил заслуженно

Бывший вратарь «Зенита» и «Торпедо» Евгений Корнюхин прокомментировал финальный матч Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» со счетом 2:0.



- Вам понравился главный матч Лиги Европы?

- Финал получился не самым ярким и зрелищным. Да, «Манчестер» забил два мяча, но, честно говоря, мне «Аякс» понравился больше.

- Насколько счет соответствовал игре?

- «Манчестер» сыграл, как и было запланировано. Моуринью построил свою тактику, которая себя полностью оправдала, и это справедливо было отражено на табло. Но амстердамский клуб играл ярче, и лично мне это больше импонирует. «МЮ» был прагматичным, возможно не столь зрелищным, однако добился нужного результата.

- Что можно сказать про перспективы «Аякса» в следующем сезоне?

- Тут все сложно. Уже и тренер клуба высказывал предположение, что распродадут игроков, поэтому сложно загадывать. Мое мнение заключается в том, что на фоне финала спрос на игроков «Аякса» повысится, и не факт, что команду в этом виде сохранят. Все будет зависеть от межсезонья. Конечно, амстердамский клуб славится тем, что умеет растить молодых, и остается надеяться, что в случае расставания с ключевыми игроками на их смену придут исполнители не хуже. Во всяком случае, такое в истории команды уже было и не раз, - приводит слова Корнюхина «Газета.ру».