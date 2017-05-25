Николас Пеньяилильо: Надеюсь, однажды смогу вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Депортиво Икике» Николас Пеньяилильо в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о периоде своей карьеры в «Зените».

– Вы что-то слышали о России до переезда?

– Знал, что страна очень красивая, а особенно удивителен Санкт-Петербург. Меня поразили Россия и тот город, где я прожил полгода. Надеюсь, однажды смогу вернуться в «Зенит» и Петербург, чтобы еще раз насладиться командой и городом, который не могу забыть. Я бы очень хотел получить второй шанс, чтобы показать себя. Но, если честно, реальность оказалась жестокой. Никогда раньше не сталкивался с таким холодом, это было сложно – настоящее испытание для моего тела. Хотя я быстро привык.

– Общались со Спаллетти до вашего перехода?

– До приезда в Россию у меня не было возможности пообщаться с тренером, разговаривал только со скаутом, который просматривал меня. Это был итальянец, работавший со Спаллетти. С тренером я поговорил, когда приехал с уже оформленной арендой, он много обо мне знал. Еще одна возможность пообщаться возникла, когда заканчивался срок моего соглашения с «Зенитом», и клуб решил не продлевать аренду. Мы с синьором тогда сошлись на том, что было бы здорово еще когда-нибудь и где-нибудь поработать вместе.

– В ваших первых двух поединках за «молодежку» вы сделали голевую передачу и забили гол.

– Да, очень хорошо все это помню. В первом же матче я сделал длинную передачу через все поле, которая в итоге привела к голу. Вообще я быстро принял стиль «молодежки» «Зенита», это была мастеровитая команда, ее игроки вполне могли бы выступать за основу, – сказал Пеньяилильо корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Полное интервью с Пеньяилильо можно прочитать здесь.