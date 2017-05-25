Игрок «Манчестер Сити» стал участником драки, вступившись за друга
Как сообщает RT со ссылкой на Daily Mail, защитник «Манчестер Сити» Джейсон Денайер стал участником драки, заступившись за друга.
По информации источника, произошел в Брюсселе. Игрок рассказал, что неизвестные напали на его друга, после чего в драку вмешался сам футболист. Бельгиец отметил, что сделал это только ради защиты.
Напомним, 21-летний Денайер провел минувший сезон на правах аренды в «Сандерленде».
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