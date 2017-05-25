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Игрок «Манчестер Сити» стал участником драки, вступившись за друга

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на Daily Mail, защитник «Манчестер Сити» Джейсон Денайер стал участником драки, заступившись за друга.

По информации источника, произошел в Брюсселе. Игрок рассказал, что неизвестные напали на его друга, после чего в драку вмешался сам футболист. Бельгиец отметил, что сделал это только ради защиты.

Напомним, 21-летний Денайер провел минувший сезон на правах аренды в «Сандерленде».

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