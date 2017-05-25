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Хачанов проиграл Тсонге и не сумел пробиться в полуфинал турнира в Лионе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира в Лионе представителю Франции Жо-Вильфриду Тсонге.

Встреча, которая длилась 1 час 4 минуты, завершилась со счетом, 0:6, 4:6.

За все время игры спортсмен из РФ трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету француза – 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Отметим, что за выход в финал соревнований Тсонга поспорит с представителем Грузии Николозом Басилашвили.

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