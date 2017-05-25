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Станислав Еремин: «Локомотив-Кубань» не выиграет у ЦСКА больше одного матча

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер России Станислав Еремин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».

«В каком-то отдельном матче «Локомотив-Кубань» может дать бой ЦСКА. В этой серии, на мой взгляд, будет одна победа на стороне Краснодара, не больше. Нынешнему «Локомотиву-Кубани» тяжело тягаться с ЦСКА. Если только вдруг не задурят лидеры ЦСКА, как бывает иногда с Милошем Теодосичем. Но там все в порядке будет, я уверен», - цитирует Еремина «Р-Спорт».

Первые две встречи серии до трех побед пройдут 26 и 28 мая в Москве. Третий и, если понадобится, четвертый матчи состоятся 31 мая и 2 июня в Краснодаре. В случае необходимости пятый матч серии пройдет 5 июня в Москве.


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