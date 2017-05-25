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28 мая Тотти проведет последний матч за «Рому»

Источник:  Twitter.comКомментарии

40-летний нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что матч с «Дженоа» в заключительном туре серии А станет для него последним в составе римского клуба.

«Невозможно выразить в нескольких словах, что представляли, что представляют и что будут представлять для меня эти цвета. Всегда. Чувствую, что моя любовь к футболу не прошла: это страсть, моя страсть. Она настолько глубоко, что я не могу думать о ее прекращении никогда… С понедельника я готов начать все с нуля и принять новый вызов», – написал итальянец на своей странице в Twitter.

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