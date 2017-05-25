Юрий Калитвинцев: Не важно, сколько людей на трибунах: 100 человек или 100 тысяч

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог выступления команды в первенстве ФНЛ.

Напомним, бело-голубые спустя сезон вернулись в премьер-лигу.

- С первого тура на нас лежал громадный груз ответственности. Мы к ней были готовы, - сказал Калитвинцев. - Были и неудачные моменты. Важно проводить работу над ошибками, а не давать игрокам паниковать. Главное в футболе - самоотдача, а уже потом мастерство. Без желания побеждать лучше вообще не выходить на поле.

- И как вы настраиваете игроков перед матчами?

- Наша задача - найти мотивацию. Это не должно превращаться в рутину. Установка может быть эмоциональной, это в зависимости от соперника. Меня в свое время научили, что не так важно, сколько людей на трибунах: 100 человек или 100 000 человек. Главное - не быть равнодушным.