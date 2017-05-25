Алексей Папин: Смена соперника не доставит мне проблем

Российский боксер Алексей Папин заявил, что смена соперника на «Fights for the future» не доставит ему проблем.

«Мы прошли полную подготовку, поэтому готовы на все 100%. После прошлого боя успел отдохнуть, причем, как никогда. Если ранее мне не удавалось с семьей отдохнуть, то после крайнего поединка мне это удалось, смог перезагрузиться. Иду по намеченному плану – минимум четыре боя в год. Конечно, смена соперника – это неприятно, плюс смена произошла меньше, чем за неделю». «Но все равно будет высокий левша, под которого мы и работали. У меня был опыт работы с левшой, и смена соперника проблемы не составит. Но Росси – это хороший соперник, ему доводилось боксировать за титул чемпиона мира с Марко Хуком, и в хорошем поединке он проиграл, пусть и досрочно. А Марко Хук – любитель бить по затылку. Так что проходным этот бой точно не стоит называть», - сообщил Папин «Р-Спорт».

Напомним, что изначально соперником россиянина должен был быть танзаниец Абдалла Пазивапази, однако у последнего возникли сложности при подписании контракта. Теперь Папин будет биться с аргентинцем Рохелио Омаром Росси.

Бой состоится 27 мая в Воронеже.