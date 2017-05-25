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Алексей Папин: Смена соперника не доставит мне проблем

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боксер Алексей Папин заявил, что смена соперника на «Fights for the future» не доставит ему проблем.

«Мы прошли полную подготовку, поэтому готовы на все 100%. После прошлого боя успел отдохнуть, причем, как никогда. Если ранее мне не удавалось с семьей отдохнуть, то после крайнего поединка мне это удалось, смог перезагрузиться. Иду по намеченному плану – минимум четыре боя в год. Конечно, смена соперника – это неприятно, плюс смена произошла меньше, чем за неделю». «Но все равно будет высокий левша, под которого мы и работали. У меня был опыт работы с левшой, и смена соперника проблемы не составит. Но Росси – это хороший соперник, ему доводилось боксировать за титул чемпиона мира с Марко Хуком, и в хорошем поединке он проиграл, пусть и досрочно. А Марко Хук – любитель бить по затылку. Так что проходным этот бой точно не стоит называть», - сообщил Папин «Р-Спорт».

Напомним, что изначально соперником россиянина должен был быть танзаниец Абдалла Пазивапази, однако у последнего возникли сложности при подписании контракта. Теперь Папин будет биться с аргентинцем Рохелио Омаром Росси.

Бой состоится 27 мая в Воронеже.

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