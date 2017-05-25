«Ак Барс» подписал шведского нападающего Ландера

«Ак Барс» подписал двухлетний летний контракт с нападающим Антоном Ландером, сообщает «БИЗНЕС Online».

В минувшем сезоне 26-летний швед провел 22 матча за «Эдмонтон» и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2».

Всего в НХЛ Ландер за шесть сезонов в «Эдмонтоне» провел 215 матчей и набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности «-41».

В 2015 году хоккеист дебютировал в сборной Швеции, сыграв в Евротуре и на чемпионате мира.