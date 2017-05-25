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Баскетболист Тимофей Мозгов посетит гранд-финал Wargaming.net League

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Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов посетит гранд-финал Wargaming.net League в качестве специального гостя турнира.

По итогам квалификации c первого места из своих групп вышли китайский коллектив EL Gaming, две команды из СНГ (TORNADO ENERGY и Not So Serious), а также европейцы DiNG. В качестве «несеяных» в 1/8 финала будут выступать команды, занявшие вторые места в своих группах. Это американцы Elevate, два коллектива из Европы (Oops — The Tough Giraffes и Kazna Kru), а также двукратные чемпионы мира — Natus Vincere G2A из СНГ.

По итогам группового этапа в играх плей-офф 27 мая в «ВТБ Арене» EL Gaming встретится с Elevate, DiNG померится силами с Oops — The Tough Giraffes, TORNADO ENERGY выступит против Natus Vincere G2A, а Not So Serious поборется за место в четвертьфинале с Kazna Kru.



«Уже скоро состоятся самые важные матчи сезона, и нам всем не терпится узнать, кто впишет свое имя в историю Wargaming.net League. Матчи группового этапа демонстрировали, насколько непредсказуемо могут развиваться события. В субботу уже на стадии четвертьфинала сразятся Na'Vi и TORNADO ENERGY. Это принципиальнейшее противостояние, настоящее танковое «эль классико», так что зрителям будет на что посмотреть. Болейте за свои любимые команды и приходите насладиться невероятным шоу!» — сказал Алексей Корнышев, глава киберспортивного направления Wargaming в СНГ.

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