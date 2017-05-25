Гарри Монк покинул пост главного тренера «Лидса»
«Лидс» принял отставку
Гарри Монка с поста главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Мы шокированы и
разочарованы решением Монка, но его отставка с неохотой была принята
президентом Андреа Радриццани», -
говорится в заявлении «Лидса». Также сообщается, что руководство хотело
продлить контракт с тренером.
38-летний Гарри Монк ранее
также был главным тренером «Суонси». «Лидс» занял седьмое место в чемпионшипе в
текущем сезоне.
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