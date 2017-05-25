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Гарри Монк покинул пост главного тренера «Лидса»

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«Лидс» принял отставку Гарри Монка с поста главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Мы шокированы и разочарованы решением Монка, но его отставка с неохотой была принята президентом Андреа Радриццани»,  - говорится в заявлении «Лидса». Также сообщается, что руководство хотело продлить контракт с тренером.

38-летний Гарри Монк ранее также был главным тренером «Суонси». «Лидс» занял седьмое место в чемпионшипе в текущем сезоне.

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