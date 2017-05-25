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«Фенербахче» получил отказ на предложение о трансферах Тайсона и Ярмоленко

Источник:  AKSAMКомментарии

«Фенербахче» не удалось приобрести полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и хавбека донецкого «Шахтера» Тайсона. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как сообщает Aksam, турецкий клуб в обмен на этих игроков предлагал своих футболистов Грегори Ван дер Вила, Эммануэля Эменике и Мирослава Стоха. Впрочем, оба украинских клуба ответили отказом.

В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 34 матча за «Динамо» и забил 16 мячей при девяти голевых передачах. 29-летний Тайсон провел 39 матчей за «Шахтер» и забил десять мячей при десяти голевых передачах.

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