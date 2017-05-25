«Фенербахче» получил отказ на предложение о трансферах Тайсона и Ярмоленко
«Фенербахче» не удалось приобрести полузащитника киевского «Динамо»
Андрея Ярмоленко и хавбека донецкого «Шахтера» Тайсона. Об этом сообщают
турецкие СМИ.
Как сообщает Aksam,
турецкий клуб в обмен на этих игроков предлагал своих футболистов Грегори Ван
дер Вила, Эммануэля Эменике и Мирослава Стоха. Впрочем, оба украинских
клуба ответили отказом.
В текущем сезоне 27-летний
Андрей Ярмоленко провел 34 матча за «Динамо» и забил 16 мячей при девяти
голевых передачах. 29-летний Тайсон провел 39 матчей за «Шахтер» и забил десять мячей при
десяти голевых передачах.
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