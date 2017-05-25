Дуэйн Уэйд, вероятно, останется в «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд скорее всего останется игроком команды на второй сезон.

Как сообщает Chicago Tribune, Уэйд намерен воспользоваться в своем контракте опцией игрока и продлить соглашение с клубом еще на один год, за который он заработает 23,8 миллиона евро.

В конце апреля Уэйд сказал, что может позволить себе больше не думать о чемпионских перстнях, а сосредоточиться на передаче своих знаний молодым игрокам.

