Роберт Евдокимов: Ничья на выезде - это неплохо
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал выездную ничью со «СКА-Хабаровск» (0:0) в первом стыковом матче.
«Мне кажется, что игра сегодня была достаточно боевая и понравилась зрителям несмотря на нулевой счет. Было много ударов по воротам обеих команд, и я думаю, что ничья закономерна, - сказал Евдокимов. - Я считаю, что об успешности можно будет говорить только после второй игры. Но, в любом случае, ничья на выезде это неплохо».
Ответная игра пройдет в Оренбурге 28 мая.
Матч
СКА-Хабаровск - Оренбург - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Микуцкис, Удалый, Димидко, Карасёв (Друзин, 71), Черевко (Плетин, 84), Астафьев, Казанков, Никифоров, Лескано (Кобялко, 76)
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Ойеволе, Малых, Сиваков, Воробьёв (Попович, 83), Георгиев, Афонин, Нехайчик (Коронов, 76), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 77)
Предупреждения:
Микуцкис, 53; Удалый, 74 - Малых, 59
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
25 мая 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция