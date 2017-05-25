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Роберт Евдокимов: Ничья на выезде - это неплохо

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал выездную ничью со «СКА-Хабаровск» (0:0) в первом стыковом матче.

«Мне кажется, что игра сегодня была достаточно боевая и понравилась зрителям несмотря на нулевой счет. Было много ударов по воротам обеих команд, и я думаю, что ничья закономерна, - сказал Евдокимов. - Я считаю, что об успешности можно будет говорить только после второй игры. Но, в любом случае, ничья на выезде это неплохо».

Ответная игра пройдет в Оренбурге 28 мая.

Матч

СКА-Хабаровск - Оренбург - 0:0

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Микуцкис, Удалый, Димидко, Карасёв (Друзин, 71), Черевко (Плетин, 84), Астафьев, Казанков, Никифоров, Лескано (Кобялко, 76)

Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Ойеволе, Малых, Сиваков, Воробьёв (Попович, 83), Георгиев, Афонин, Нехайчик (Коронов, 76), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 77)

Предупреждения:

Микуцкис, 53; Удалый, 74 - Малых, 59

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

25 мая 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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