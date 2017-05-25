Алексей Поддубский: Постараемся в Оренбурге использовать свой шанс
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал домашнюю ничью с «Оренбургом» (0:0) в первом стыковом матче.
«Игра была очень осторожная, никто не хотел пропускать. Было очень много борьбы и, к сожалению, мало моментов. Результат закономерен, и теперь все будет решаться в ответной игре. В ответном матче хозяева поля будут явно играть более агрессивно и напористо. Наша задача - грамотно сыграть в обороне и постараться использовать свой шанс», - считает Поддубский.
Ответная игра пройдет в Оренбурге 28 мая.
Матч
СКА-Хабаровск - Оренбург - 0:0
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Микуцкис, Удалый, Димидко, Карасёв (Друзин, 71), Черевко (Плетин, 84), Астафьев, Казанков, Никифоров, Лескано (Кобялко, 76)
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Ойеволе, Малых, Сиваков, Воробьёв (Попович, 83), Георгиев, Афонин, Нехайчик (Коронов, 76), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 77)
Предупреждения:
Микуцкис, 53; Удалый, 74 - Малых, 59
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
25 мая 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция